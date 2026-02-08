Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 уборочных машин ежедневно чистят мосты Петербурга от снега

С начала февраля в городе выпало около 10 сантиметров осадков.

Источник: t.me/mostotrest_spb

Уборку мостов усилили в Петербурге. С начала февраля в городе выпало около 10 сантиметров осадков. Более 100 уборочных машин ежедневно чистят переправы от снега. Последствия непогоды устраняют оперативно, сообщили в пресс-службе «Мостотреста». На борьбу со снегом выходит универсальная уборочная техника, в том числе машины чистят лотковые зоны. Кроме того, каждые сутки снег убирают до 150 дворников.

— Специалисты ручного труда поддерживают в чистоте мосты, пешеходные части набережных и все виды подземных и надземных переходов Петербурга, — рассказали в «Мостотресте».

Уборка идет по графику, работа непрерывна и днем, и ночью, чтобы автомобилистам и пешеходам было удобно перемещаться по городу. К слову, с понедельника в Северной столице начнется потепление до минус 6 градусов по Цельсию. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. В течение дня будет облачная погода, выпадет снег, но немного.