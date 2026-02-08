Одна из областей на Солнце обновила рекорд XXI века по числу вспышек на звезде

Ранее Институт прикладной геофизики сообщал, что 8 февраля в 14:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W47) зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности M1.8 продолжительностью 8 минут, а в 14:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4358 (N16W87) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут.