Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали

Повысилась стоимость всех услуг. Теперь в прейскуранте отдельной строкой добавляется НДС. Теперь посетить благоустроенную экологическую тропу обойдется в 122 рубля. Дети до семи лет проходят бесплатно. Проехать по территории национального парка на автомобиле тоже стоит 122 рубля. Снегоход, мотоцикл или квадроцикл обойдутся дороже — 183 рубля. Причалить к «Самарской Луке» теперь стоит от 122 до 244 рублей: цена зависит от вместимости судна. Если в лодке находятся десять пассажиров, то придется отдать 610 рублей. Необходимо предварительно согласовать использование пристани с руководством нацпарка.