Какая погода будет в Казахстане 9 февраля

АЛМАТЫ, 8 фев — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, усиление ветра. Лишь на востоке республики погода преимущественно без осадков.
На западе, юге, в горных районах Алматинской области, на юге, в центре Абайской, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер Жетысуской, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°С, днем −1+1°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.
Шымкент: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.