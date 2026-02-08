Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода будет в Казахстане 9 февраля

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на понедельник, 9 февраля.

Сейчас в Ричмонде: -5° 7 м/с 35% 767 мм рт. ст. -2°
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 8 фев — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, усиление ветра. Лишь на востоке республики погода преимущественно без осадков.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области, на юге, в центре Абайской, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер Жетысуской, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°С, днем −1+1°С.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.

Шымкент: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.