Какая погода будет в Казахстане 9 февраля

На западе, юге, в горных районах Алматинской области, на юге, в центре Абайской, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер Жетысуской, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.