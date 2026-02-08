В Ростове задержали серийного угонщика автомобилей

В полицию обратился автовладелец, у которого угнали «Жигули». Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ростовчанин. Он обнаружил открытый автомобиль на улице, завел его с помощью отвертки и отправился кататься по городу. После этого бросил машину и скрылся. Как оказалось, это была уже третья угнанная им машина.