В Ростове задержали серийного угонщика автомобилей

Житель Донской столицы катался по городу в чужих «тачках», а потом бросал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали серийного угонщика автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В полицию обратился автовладелец, у которого угнали «Жигули». Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ростовчанин. Он обнаружил открытый автомобиль на улице, завел его с помощью отвертки и отправился кататься по городу. После этого бросил машину и скрылся. Как оказалось, это была уже третья угнанная им машина.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

