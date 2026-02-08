Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу

Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка — 400 граммов натурального пчелиного меда.