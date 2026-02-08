Ричмонд
Умер старейший католический иерарх Беларуси Казимир Великоселец

Старейший католический иерарх Беларуси Казимир Великоселец умер в 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер старейший католический иерарх Беларуси Казимир Великоселец, ему было 80 лет. Об этом сообщает Римско-католическая церковь в Беларуси. Вспомогательный епископ Пинской епархии был на пенсии, отслужив 42 года священником и 27 из них — епископом.

Великоселец скончался в Гомельском городском кардиологическом центре. Информацию о времени и месте похорон иерарха католической церкви сообщать позже.

Казимир Великоселец, биография.

Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в деревне Староволя Пружанского района в Беловежской пуще. Отец не раз возил его на велосипеде за полсотни километров от села в кобринский костел (ближайший в Шарашове был закрыт). Чтобы успеть на службу к 8 утра, выезжали за шесть часов до ее начала — глубокой ночью.

Великоселец отслужил в армии, работал сварщиком на стройке в Вильнюсе, мечтая поступить в Рижскую семинарию. Но власти три года не давали такой возможности. Тем не менее, в 1970-х в столице Литовской ССР будущий епископ сблизился с отцами-доминиканцами (потом он и сам станет одним из них), затем учился в подпольной семинарии в Медведичах (Ляховичский район). Наконец, он поступил после двух визитов в Москву к уполномоченному по делам религий и закончил семинарию в Риге.

Начало служения Великосельца в середине 1980-х — это костел в Ишколди Барановичского района. Вместе с ним он обслуживал как ксендз еще десяток храмов. А параллельно занимался их восстановлением. Также он служил в Бресте, где участвовал в восстановлении костелов Святого Иосифа и Крестовоздвиженского.

Служил Великоселец в Барановичах, помогая возвести храмы в Барановичском и Пружанском районах. С 1992-го он занял пост генерального викария Пинской диоцезии, оставаясь деканом Барановичского деканата и настоятелем костела Возвышения Святога Креста в райцентре.

В 1999-м от кардинала Казимира Свентека Казимир Великоселец получил посвящение в епископы. А в 2013-м судьба привела священнослужителя в Гомель. Там он занимался строительством костела Успения Пресвятой Девы Марии. Такой некогда существовал в областном центре.

Ватикан продлил полномочия епископа Казимира Великосельца на два года после достижения 75-летнего возраста в мае 2020-го. А с января 2021-го и по 23 октября того же года по назначению папы римского Франциска Великоселец занимал пост Апостольского администратора Минско-Могилевской архиепархии. Затем еще три года служил как вспомогательный епископа Пинской епархии.

Активность в возведении храмов подтверждает мнение о епископе как о напористом и целеустремленном человеке. А сам он объяснял успехи неустанной многочасовой молитвой. Известно, что епископ и в солидном возрасте сам ездил за рулем, проводил по несколько служб в день, исповедовал паству. А еще издавал брошюры для выросших в пору атеизма с цитатами великих людей о Боге.

Здесь больше о биографии Казимира Великосельца.

А тут мы вспоминали, как кардинал Казимир Свентек снимал и озвучивал фильмы в 1960-х, но запрещал их показывать.

