Умер старейший католический иерарх Беларуси Казимир Великоселец

Великоселец отслужил в армии, работал сварщиком на стройке в Вильнюсе, мечтая поступить в Рижскую семинарию. Но власти три года не давали такой возможности. Тем не менее, в 1970-х в столице Литовской ССР будущий епископ сблизился с отцами-доминиканцами (потом он и сам станет одним из них), затем учился в подпольной семинарии в Медведичах (Ляховичский район). Наконец, он поступил после двух визитов в Москву к уполномоченному по делам религий и закончил семинарию в Риге.