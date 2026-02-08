В Орджоникидзевском районе Перми закрывается детская поликлиника

С 9 февраля, детская поликлиника № 1 на улице Социалистической, 20 временно прекращает прием пациентов. Как сообщает Минздрав Пермского края, это связано с необходимостью срочного ремонта и наладки системы вентиляции.
На время работ всех пациентов, прикрепленных к этому филиалу, будут принимать в других отделениях Городской детской поликлиники № 3. Детей с педиатрических участков № 31−34 направляют в поликлинику № 2 по адресу: ул. Академика Веденеева, 80. Там же можно будет получить консультацию пульмонолога, сделать процедуры и сдать анализы. Для маленьких пациентов с участка № 35 приём организован в филиале на улице Мозырьская, 34.
Консультации узких специалистов, а также исследования — рентген, УЗИ и физиотерапевтические процедуры — будут проводиться в поликлинике № 3 на улице М. Толбухина, 9. Раздачу молочной продукции для детей также перенесли в филиал на Веденеева, 80.
Для вызова неотложной помощи педиатра 9 февраля работает телефон 285−49−49. Актуальную информацию о работе поликлиники можно уточнять по колл-центру: 285−49−62 (с 8:00 до 19:00).