В Орджоникидзевском районе Перми закрывается детская поликлиника

На время работ всех пациентов, прикрепленных к этому филиалу, будут принимать в других отделениях Городской детской поликлиники № 3. Детей с педиатрических участков № 31−34 направляют в поликлинику № 2 по адресу: ул. Академика Веденеева, 80. Там же можно будет получить консультацию пульмонолога, сделать процедуры и сдать анализы. Для маленьких пациентов с участка № 35 приём организован в филиале на улице Мозырьская, 34.