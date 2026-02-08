Ричмонд
Выставки, музыка и традиции: чем Казахстан удивил Катар

В Государстве Катар завершились Дни культуры Республики Казахстан. В течение нескольких дней жители и гости Дохи знакомились с культурным наследием, традициями и современным искусством нашей страны, передает DKNews.kz.

Источник: GOV

Мероприятие стало частью расширения культурного диалога между Казахстаном и Катаром и площадкой для демонстрации национальной идентичности на международной арене.

Где проходили основные события.

Ключевые мероприятия состоялись в культурно-историческом центре Дарб Аль-Саги.

Здесь были представлены:

  • выставки декоративно-прикладного искусства
  • дизайнерские коллекции в современном прочтении национальных мотивов
  • экспозиция Национального музея Республики Казахстан.

Экспозиции вызвали большой интерес у зарубежной аудитории и позволили увидеть Казахстан через историю, ремёсла и современную культуру.

Традиции кочевой цивилизации — в центре внимания.

Отдельной частью программы стала демонстрация национальных традиций и видов спорта.

Гости мероприятия познакомились с:

  • искусством стрельбы из лука
  • соколиной охотой
  • традициями охоты с казахскими собаками породы тазы.

Эти элементы позволили показать особенности кочевой культуры и многовековые традиции степи.

Музыка, объединившая культуры.

Яркими событиями программы стали концерты казахстанских творческих коллективов.

Перед зрителями выступили:

  • вокальная группа «Mezzo»
  • этно-фольклорный ансамбль «Жошы».

Коллективы представили произведения, объединившие мировую классику и национальное музыкальное наследие Казахстана.

Что это даёт Казахстану.

Проведение Дней культуры:

  • усиливает культурный диалог между странами
  • повышает узнаваемость Казахстана в мире
  • способствует развитию гуманитарного сотрудничества.

В ответном формате планируется проведение Дней культуры Государства Катар в Казахстане.

Это позволит продолжить культурный обмен и укрепить двусторонние связи.