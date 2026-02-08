Выставки, музыка и традиции: чем Казахстан удивил Катар

Мероприятие стало частью расширения культурного диалога между Казахстаном и Катаром и площадкой для демонстрации национальной идентичности на международной арене.
Где проходили основные события.
Ключевые мероприятия состоялись в культурно-историческом центре Дарб Аль-Саги.
Здесь были представлены:
- выставки декоративно-прикладного искусства
- дизайнерские коллекции в современном прочтении национальных мотивов
- экспозиция Национального музея Республики Казахстан.
Экспозиции вызвали большой интерес у зарубежной аудитории и позволили увидеть Казахстан через историю, ремёсла и современную культуру.
Традиции кочевой цивилизации — в центре внимания.
Отдельной частью программы стала демонстрация национальных традиций и видов спорта.
Гости мероприятия познакомились с:
- искусством стрельбы из лука
- соколиной охотой
- традициями охоты с казахскими собаками породы тазы.
Эти элементы позволили показать особенности кочевой культуры и многовековые традиции степи.
Музыка, объединившая культуры.
Яркими событиями программы стали концерты казахстанских творческих коллективов.
Перед зрителями выступили:
- вокальная группа «Mezzo»
- этно-фольклорный ансамбль «Жошы».
Коллективы представили произведения, объединившие мировую классику и национальное музыкальное наследие Казахстана.
Что это даёт Казахстану.
Проведение Дней культуры:
- усиливает культурный диалог между странами
- повышает узнаваемость Казахстана в мире
- способствует развитию гуманитарного сотрудничества.
В ответном формате планируется проведение Дней культуры Государства Катар в Казахстане.
Это позволит продолжить культурный обмен и укрепить двусторонние связи.