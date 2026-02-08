Ричмонд
Директор белорусской птицефабрики сказала, какой ее продукт подделывают чаще всего

Белорусская птицефабрика сказала, какой ее продукт подделывают чаще всего.

Источник: Комсомольская правда

Директор Солигорской птицефабрики и сенатор Инна Толкачева сказала телеканалу «РТР-Беларусь», становится ли предприятие жертвой подделок, а также какой продукт «в тренде» у тех, кто копирует белорусский товар.

По словам Толкачевой, подделки продукции Солигорской птицефабрики характерны для российского рынка.

«Больше — копченое перепелиное яйцо», — сказала о «любимом» аферистами товаре якобы под маркой предприятия.

Также белорусский диетолог сказала, сколько яиц можно есть в неделю. Ранее мы писали, как около 230 летучих мышей проникли в кабинет русского языка в гимназии Солигорска.

Тем временем белорусский министр попросил главных бухгалтеров не молчать из-за несправедливости начальников.