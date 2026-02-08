В Москве ледовая обстановка усложняет движение речного транспорта

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
«Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причалы «Трехгорный», «Затон Новинки», «Южный речной вокзал», «Московская верфь», «Затон Новинки» и «Нагатинский затон» временно не работают.
Кроме того, в круглосуточном режиме проводится ледокольное обеспечение для прохода судов по маршрутам.