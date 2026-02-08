На трассе М-4 «Дон» образовался затор из-за аварии с грузовиком

В Ростовской области из-за аварии на трассе образовался затор. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 995 километре автомобильной дороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе в направлении Ростова. Во время аварии был поврежден грузовой автомобиль. Он находится в правой полосе, поэтому движение транспорта осуществляется по левой.
— На месте происшествия наблюдается затруднение движения и образовался затор, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водителям советуют использовать другой маршрут: съехать на 983 километре в направлении Красного Сулина, направиться через Новошахтинск по дороге А-270 и выехать на 1002 километре М-4 «Дон».
