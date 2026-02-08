В Екатеринбурге завершилась Неделя звезд хоккея

На «УГМК-Арене» в Екатеринбурге наградили победителей Матча звезд КХЛ. В финальном матче между сборными KHL U23 Stars и KHL RUS Stars первое место с разгромным счетом 9:2 взяла команда KHL RUS Stars, в состав которой вошли лучшие спортсмены клубов «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Авангард», СКА, «Динамо» и других. Медали хоккеистам вручил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, подчеркнув, что «в выходные на льду им не было равных».