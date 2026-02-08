Белорусская птицефабрика собирается открыть производство голубых яиц

Директор Солигорской птицефабрики и сенатор Инна Толкачева сказала телеканалу «РТР-Беларусь» о планах открыть производство голубого яйца.
Причем для предприятия эта идея не нова, заметила Толкачева:
«Когда мы выходили на рынок, у нас была интересная порода птиц, которая давала голубые яйца. Голубые, зеленые. Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось».
Однако отказываться от необычного продукта в Солигорске не хотят:
«Сейчас хотим, у нас фермер один занимается, мы хотим купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести».
