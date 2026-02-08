Ричмонд
Сабуров словами о благодарности прокомментировал запрет на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которому власти России недавно запретили въезд в страну, выразил ей благодарность.

Источник: ТАСС

Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Хочу сказать следующее: мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — написал юморист.

Комик подчеркнул, что во многом благодарен стране, где «получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию». Он поблагодарил и своих зрителей.

Сабуров также добавил, что нанял юристов, которые должны на своем уровне заняться вопросом запрета на въезд с компетентными органами. «Время расставит все на свои места», — заключил он.