Сабуров словами о благодарности прокомментировал запрет на въезд в Россию

Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
«Хочу сказать следующее: мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — написал юморист.
Комик подчеркнул, что во многом благодарен стране, где «получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию». Он поблагодарил и своих зрителей.
Сабуров также добавил, что нанял юристов, которые должны на своем уровне заняться вопросом запрета на въезд с компетентными органами. «Время расставит все на свои места», — заключил он.