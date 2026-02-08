В Воронеже умер генетик Валерий Федотов

На 77 году жизни скончался бывший заведующий медико-генетической консультацией Валерий Федотов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Валерий Павлович стоял у истоков создания медико-генетической службы нашего региона. Он возглавлял межобластную медико-генетическую консультацию с 1991 по 2011 год.
При его непосредственно руководстве осуществлялись программы снижения уровня врожденных аномалий развития и ряда болезней обмена веществ у новорожденных.
Прощание состоится 9 февраля в 13:30 по адресу: Воронеж, улица Героев Сибиряков, ½.