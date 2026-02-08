Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умер генетик Валерий Федотов

Экс-заведующего медико-генетической консультацией похоронят 9 февраля.

Источник: пресс-службы регионального Минздрава

На 77 году жизни скончался бывший заведующий медико-генетической консультацией Валерий Федотов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Валерий Павлович стоял у истоков создания медико-генетической службы нашего региона. Он возглавлял межобластную медико-генетическую консультацию с 1991 по 2011 год.

При его непосредственно руководстве осуществлялись программы снижения уровня врожденных аномалий развития и ряда болезней обмена веществ у новорожденных.

Прощание состоится 9 февраля в 13:30 по адресу: Воронеж, улица Героев Сибиряков, ½.