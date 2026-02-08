Ричмонд
Сабуров заявил, что благодарен России

Сабуров заявил, что благодарен России, где он состоялся как артист.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что благодарен России, где он обрел свою публику и состоялся как артист, а также напомнил, что за время своего творческого пути его дружелюбно и тепло встречали в российских городах.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — написал артист на своей странице в Instagram*.

Также он напомнил, что его творческий путь как стэндап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве.

«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — отметил комик.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.