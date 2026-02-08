МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что благодарен России, где он обрел свою публику и состоялся как артист, а также напомнил, что за время своего творческого пути его дружелюбно и тепло встречали в российских городах.