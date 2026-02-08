В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу

Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.