В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу

БЕЛГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.
Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.