Он едва успел издать книгу о своем дяде — легендарном Будулае, раскрыв его тайны: На 74-м году жизни скончался известный молдавский фотожурналист Валерий Волонтир

Валерий Волонтир представлял нашу страну на международных фотоконкурсах, где завоёвывал призовые медали.

Источник: Комсомольская правда

Более трех десятилетий, с 1994 по 2025 год, Валерий Волонтир работал главредом журнала Noi для детей и подростков.

Волонтир представлял нашу страну на международных фотоконкурсах, на которых не раз завоевывал золотые, серебряные и бронзовые медали.

Валерий написал книгу «Мihai Volontir. Inedit» о своём дяде, легендарном молдавском актёре Михае Волнтире с многочисленными иллюстрациями, которая вышла в 2016. Позже книга, по инициативе израильского и украинского журналиста Эдуарда Докса, с согласия Валерия, была переведена на русский язык.

Наши соболезнования родным и близким.

