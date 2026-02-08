Он едва успел издать книгу о своем дяде — легендарном Будулае, раскрыв его тайны: На 74-м году жизни скончался известный молдавский фотожурналист Валерий Волонтир

Валерий написал книгу «Мihai Volontir. Inedit» о своём дяде, легендарном молдавском актёре Михае Волнтире с многочисленными иллюстрациями, которая вышла в 2016. Позже книга, по инициативе израильского и украинского журналиста Эдуарда Докса, с согласия Валерия, была переведена на русский язык.