В Самарской области обновят дороги к университетам и НИИ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе приведут в нормативное состояние 11 км дорог. Ремонт охватит два ключевых объекта в Самаре, которые будут вести к научным и образовательным центрам. Об этом сообщил Минтранс Самарской области:
«Обновят улицу Лукачева, участок протяженностью 1,27 км улучшит транспортную доступность к Самарскому университету им. С. П. Королева. Московское шоссе (9,2 км) обеспечит комфортный подъезд к Самарскому государственному университету. Мы с нетерпением ждем ремонта Московского шоссе, включая подъезд к Клиникам СамГМУ по улицам Карла Маркса и академика И. Б. Солдатова», — отметил Игорь Давыдкин, проектор по научной работе СамГМУ.
Работа по обновлению дорог к НИИ в регионе ведется последовательно. В 2025 году по нацпроекту также отремонтированы участки улиц, ведущие к Институту инновационного развития СамГМУ и Институту проблем управления сложными системами РАН.