В Самарской области обновят дороги к университетам и НИИ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе приведут в нормативное состояние 11 км дорог. Ремонт охватит два ключевых объекта в Самаре, которые будут вести к научным и образовательным центрам. Об этом сообщил Минтранс Самарской области: