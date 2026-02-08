В Ростове отменили плановые отключения счета, об этом сообщил оператор электросетей.
Ростовчане могут не опасаться плановых отключений электричества на этой неделе. Из-за аномальных холодов и 30-процентного превышения нормы осадков энергетики отменили все профилактические работы в Западном, Пролетарском, Ленинском и других районах города с 9 по 13 февраля.
В компании отмечают, что износ сетей в условиях гололеда усилился, поэтому все бригады сосредоточены исключительно на аварийных заявках. Подобная практика уже выручала город во время ледяного шторма 2025 года и аномальной жары прошлым летом. Сейчас специалисты продолжают реализацию инвестпроектов (обновление 120 км кабеля), но проводят их по технологиям, не требующим обесточивания потребителей.
Масштабный этап ремонтов теперь сдвинут на март 2026 года.