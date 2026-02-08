В Ростове отменили плановые отключения счета

В компании отмечают, что износ сетей в условиях гололеда усилился, поэтому все бригады сосредоточены исключительно на аварийных заявках. Подобная практика уже выручала город во время ледяного шторма 2025 года и аномальной жары прошлым летом. Сейчас специалисты продолжают реализацию инвестпроектов (обновление 120 км кабеля), но проводят их по технологиям, не требующим обесточивания потребителей.