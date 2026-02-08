Напоил школьницу и переспал с ней. Восьмиклассница сбежала от отца в другой город к незнакомцу — всё закончилось уголовным делом

Как стало известно, 31 января юная Виктория [имя несовершеннолетней изменено] познакомилась в сети с Константином и уже 2 февраля после ссоры с отцом она решила уехать к нему из своего села. Мужчина встретил её на Южном автовокзале и предложил поехать в свою квартиру на Уралмаше, на что девушка согласилась.