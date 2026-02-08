Напоил школьницу и переспал с ней. Восьмиклассница сбежала от отца в другой город к незнакомцу — всё закончилось уголовным делом

28-летний житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела после того, как познакомился с 15-летней школьницей из Башкирии через телеграм-бот и вступил с ней в половую связь. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, 31 января юная Виктория [имя несовершеннолетней изменено] познакомилась в сети с Константином и уже 2 февраля после ссоры с отцом она решила уехать к нему из своего села. Мужчина встретил её на Южном автовокзале и предложил поехать в свою квартиру на Уралмаше, на что девушка согласилась.
Вскоре мать школьницы, проживающая в Екатеринбурге, обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. По данным источника, мужчина снял квартиру на улице Кузнецова и признался, что у него был секс с несовершеннолетней по обоюдному согласию, предварительно они «сильно напились».
Следственный комитет возбудил уголовное дело половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы, ранее у него не было проблем с законом. До суда его отпустили под подписку о невыезде.
