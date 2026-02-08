Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию

«Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места», — написал артист в формате истории в своем профиле в Instagram*, удалив при этом все ранее опубликованные посты и фотографии.