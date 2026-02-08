Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию

Сабуров о запрете на въезд в Россию: юристы займутся этим вопросом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что не будет комментировать ситуацию о запрете ему на въезд в Россию, юристы, по его словам, «на своем уровне» займутся вопросами со всеми компетентными органами.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места», — написал артист в формате истории в своем профиле в Instagram*, удалив при этом все ранее опубликованные посты и фотографии.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.