Главный корпус Музея Мирового океана временно закроют в Калининграде

По информации администрации музея, возобновить прием посетителей планируется в пятницу, 13 февраля. В течение этого времени специалисты проведут необходимые технические работы, направленные на обеспечение безопасной и стабильной работы музейного комплекса. Подробности о характере работ не уточняются, однако в учреждении подчеркнули, что закрытие носит временный характер.