Главный корпус Музея Мирового океана временно закроют в Калининграде

Как сообщили в официальном Telegram-канале учреждения, с понедельника, 9 февраля, здание, расположенное на набережной Петра Великого, 1, будет закрыто по техническим причинам. Ограничения коснутся только главного корпуса музея.
По информации администрации музея, возобновить прием посетителей планируется в пятницу, 13 февраля. В течение этого времени специалисты проведут необходимые технические работы, направленные на обеспечение безопасной и стабильной работы музейного комплекса. Подробности о характере работ не уточняются, однако в учреждении подчеркнули, что закрытие носит временный характер.
При этом остальные объекты Музея Мирового океана продолжат работу в обычном режиме и будут доступны для посещения согласно установленному расписанию. Речь идет о музейных судах, экспозиционных площадках и выставочных пространствах, входящих в состав комплекса, которые традиционно пользуются популярностью у жителей и гостей Калининграда.
Администрация музея рекомендовала посетителям заранее планировать визиты и учитывать временные ограничения при посещении главного корпуса. Актуальная информация о режиме работы объектов публикуется на официальных ресурсах учреждения.