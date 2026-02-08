Зоопарк Ростова-на-Дону показал, как белый медведь радуется снегу

Самец Айон живет в зоопарке Ростова-на-Дону с 2019 года. За десять лет до этого его нашли люди около чукотского поселка Айон. Истощенного малыша выходили, вылечили и передали в Московский зоопарк, откуда он потом прибыл в Ростов-на-Дону в рамках программы СОЗАР по сохранению и размножению белых медведей.