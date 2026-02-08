Опрос показал, как россияне оценивают положение ученых в обществе

«Но шесть лет прошло, сегодня можно сказать, что отыграли мы по другим обстоятельствам авторитет научный. И вот за последние 16 лет мы можем сказать, что сегодня у нас максимум, исторический максимум доверия к науке в России. Восемьдесят три процента россиян говорят, что они безусловно или скорее доверяют ученым. Не было такого никогда за последние, повторюсь, 16 лет. Надо этой возможностью пользоваться», — отметил Федоров.