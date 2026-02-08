Опрос показал, как россияне оценивают положение ученых в обществе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россияне оценивают положение ученых и доходность научных профессий на три балла из пяти, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В воскресенье в Москве на площадке Национального центра «Россия» прошла пленарная сессия «Ученый — герой нашего времени» в рамках открытия Дня российской науки.
«Как оценивают россияне положение ученого в нашем современном обществе? На три с плюсом — 3,46 балла. Не очень много, но вот так. Зато честно. Доходность профессии… Вот, 3,07 (балла — ред.). А вот желательность профессии для детей, вот здесь ситуация получше. Смотрите, во-первых, самое высокое значение 3,72 (балла — ред.) по сравнению с другими показателями. Во-вторых, оно еще и значимо выросло по сравнению с первым замером — 2010 год. Вот, было 3,3 (балла — ред), сейчас 3,72 (балла — ред.). Подросло», — сказал Федоров на пленарной сессии.
Он отметил, что желательность профессии ученого среди детей, вопреки нынешнему уровню положения и доходности научных специальностей, устремилась вверх.
«Вот это та зацепка, которую, я думаю, нам нужно всем использовать для того, чтобы и дальше наращивать популярность профессии ученого», — подчеркнул Федоров.
Гендиректор АЦ ВЦИОМ обратил внимание, что научную сферу считают наиболее престижной два поколения: поколение оттепели (3,6 балла) и поколение зумеров (3,66 балла).
Кроме того, по данным АЦ ВЦИОМ, индекс доверия к науке в 2020 году упал и составил 59 пунктов, в тот год ученым доверяли 75% россиян.
«Но шесть лет прошло, сегодня можно сказать, что отыграли мы по другим обстоятельствам авторитет научный. И вот за последние 16 лет мы можем сказать, что сегодня у нас максимум, исторический максимум доверия к науке в России. Восемьдесят три процента россиян говорят, что они безусловно или скорее доверяют ученым. Не было такого никогда за последние, повторюсь, 16 лет. Надо этой возможностью пользоваться», — отметил Федоров.
В вопросе потенциальной замены ученых искусственным интеллектом, согласно данным АЦ ВЦИОМ, 53% граждан РФ уверены, что нейросети никогда не смогут заменить людей из сферы науки.
«Постепенно вырисовывается альтернативный путь, то есть не замена человеку, а скорее усиление человека», — заключил Федоров.
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года.