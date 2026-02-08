Ричмонд
Нурлан Сабуров высказался о запрете на въезд в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров отказался публично обсуждать запрет на въезд в Россию, который выдан ему на 50 лет.

Стендап-комик Нурлан Сабуров отказался публично обсуждать запрет на въезд в Россию, который выдан ему на 50 лет. Он заявил, что разбираться с ситуацией будут его юристы.

«Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места», — написал Сабуров в соцсетях.

В своём обращении он поблагодарил Россию, где началась его карьера почти 15 лет назад. Комик отметил, что обрёл здесь большую многонациональную аудиторию. Отдельно он попросил журналистов и блогеров уважать частную жизнь его семьи, жены, детей и близких.

Решение запретить въезд Сабурову, как сообщали источники, принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

