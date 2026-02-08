В Новгородской области создали инновационный нож для прокладки тоннелей метро

С помощью математических расчетов из конструкции удалили лишний материал, не участвующий в восприятии рабочих нагрузок. В результате масса прямого ножа уменьшилась вдвое, а выпуклого — на 15−45% в зависимости от формы. На основании этих данных были разработаны схемные решения ножей геохода. Они состоят из отдельных сегментов, которые можно быстро заменить, если один из них затупится или сломается под землей. Для этого не придется демонтировать весь узел — достаточно открутить несколько винтов, что сэкономит часы простоя машины.