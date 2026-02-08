В Новгородской области создали инновационный нож для прокладки тоннелей метро

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Ученый Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого предложил усовершенствованную конструкцию машины для прокладки подземных коммуникаций в мягких породах. Инновация заключается в придании ножу особой полувыпуклой формы, что существенно повышает маневренность и управляемость аппарата при подземных работах, например, строительстве подземных сооружений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Суть разработки — создание ножа геохода особой полувыпуклой формы на основе математической модели винтовой режущей кромки. Применение аддитивных технологий уменьшает его массу почти вдвое. Разработка предназначена для строительства подземных сооружений различного назначения. Конструкция повышает надежность строительства тоннелей метро и коммуникаций под существующими зданиями», — пояснили в вузе.
Как отметил автор работы, преподаватель кафедры промышленных технологий Политехнического института НовГУ Шодмон Нозирзода, разработанная методика расчета, моделирования, выбора материала и сборки готова к интеграции на предприятиях, занимающихся созданием горнопроходческой техники. «Создание сложных деталей для горнопроходческой техники во многом опирается на опыт и интуицию инженеров. Несмотря на существующие разработки и исследования в этой области, до сих пор отсутствует единое понимание рациональных параметров, которые обеспечивали бы максимальную производительность и надежность таких инструментов», — отметил он.
С помощью математических расчетов из конструкции удалили лишний материал, не участвующий в восприятии рабочих нагрузок. В результате масса прямого ножа уменьшилась вдвое, а выпуклого — на 15−45% в зависимости от формы. На основании этих данных были разработаны схемные решения ножей геохода. Они состоят из отдельных сегментов, которые можно быстро заменить, если один из них затупится или сломается под землей. Для этого не придется демонтировать весь узел — достаточно открутить несколько винтов, что сэкономит часы простоя машины.
В настоящее время работа ведется над адаптацией методологии для создания инструментов, способных работать с крепкими породами. Проект вызвал интерес у профильных предприятий, несколько промышленных образцов уже изготовлены на площадках индустриальных партнеров.