Норвежец Нюэнгет признался, что рад допуску лыжника Коростелёва к Олимпиаде

Участие российского лыжника Савелия Коростелёва в олимпийских соревнованиях украсило гонку, тем более что спортсмен показал отличную подготовку. Об этом сказал журналистам норвежец Мартин Нюэнгет, занявший третье место в скиатлоне, ненамного опередив россиянина. Так он ответил на вопрос о допуске Коростелёва к Олимпиаде.

Источник: Life.ru

«Это хорошо, что он выступает в этом сезоне начиная с Давоса (этапа Кубка мира. — Прим. Life.ru). Но мы сфокусированы на том, чтобы быстро бегать и сражаться за медали в эти дни. Наша основная задача заключается в этом. Это было не наше решение, мы просто спортсмены, настроены на выступление и будем продолжать двигаться в этом направлении», — пояснил Нюэнгет.

Напомним, Савелий Коростелёв показал выдающийся результат в скиатлоне, финишировав четвёртым с отставанием от бронзового призёра всего в 1,5 секунды. В напряжённой гонке он даже опережал победившего норвежца Йоханнеса Клебо, но на дистанции произошло столкновение с другим норвежским лыжником. Несмотря на это, россиянин до последнего сражался за место на подиуме. Позже наша команда опротестовала действия француза Матиса Деложа, который, по мнению российской команды, срезал часть дистанции на последнем повороте. Организаторы Олимпиады отклонили протест России на итоги заезда по скиатлону.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

