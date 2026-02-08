Захарова объяснила травлю в Литве певицы Шивокайте из-за славянских мелодий

«Постаревшие и потускневшие литовские звезды в лице лауреатов конкурса “Вильнюсские башни” просто не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, да ещё, невиданное дело, использует “славянские музыкальные мотивы” (что бы это ни значило). Отсюда и травля Йесики», — считает представитель российского министерства.