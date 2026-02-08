Захарова объяснила травлю в Литве певицы Шивокайте из-за славянских мелодий

Литовскую певицу Йесику Шивокайте, исполняющую литовские песни на литовском языке, обвинили в использовании «славянских мелодий», из-за ее растущей популярности, высказала мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Литовскую певицу Йесику Шивокайте, которая поет литовские песни на литовском языке, обвинили в том, что… мелодии у нее слишком славянские, да и вообще в музыке можно услышать… русские мотивы», — написала она в своем Telegram-канале.
Дипломат рассказала, что сегодня Йесика считается восходящей звездой литовской эстрады и зарабатывает до миллиона евро в год на своем личном бренде.
«Постаревшие и потускневшие литовские звезды в лице лауреатов конкурса “Вильнюсские башни” просто не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, да ещё, невиданное дело, использует “славянские музыкальные мотивы” (что бы это ни значило). Отсюда и травля Йесики», — считает представитель российского министерства.
Захарова отметила, что обвинения в использовании русского языка или проявления интереса к русской культуре стали «излюбленным инструментом публичного буллинга в странах Прибалтики».
«После этого доказывать уже ничего не надо, антироссийская истерика работает по инерции», — написала она.
Захарова обратила внимание, что литовский и русский языки имеют общее происхождение — от балтославянского праязыка.
«Наши предки тесно взаимодействовали на протяжении многих веков, обмениваясь знаниями и культурно обогащая друг друга. Выдающийся советско-российский лингвист Владимир Николаевич Топоров писал об “исключительной близости славянской и балтийской языковых групп, а в ряде случаев можно говорить о диахроническом подобии или даже тождестве”, — отметила Захарова.
Она также раскритиковала за травлю Шивокайте бывшего директора Института литовского языка Йоланту Забарскайте и советско-литовского певца Эгидиуса Сипавичуса, отметив, что подобные проявления русофобии и нацизма уже наблюдались 85−90 лет назад.
Ранее Захарова заявила, что западные страны больны нацизмом, который принял форму русофобии.