В России предложили ограничить бездетным доступ к порносайтам

В России появилась необычная законодательная инициатива, призванная бороться с демографическим кризисом. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ограничить доступ к порносайтам и разрешить его только тем гражданам, у которых уже есть дети. С соответствующей инициативой она выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Источник: Life.ru

Буцкая заявила, что подросткам из-за «буйства гормонов» необходимо заниматься сексом, а не искать суррогаты на «сайтах для взрослых». По её мнению, это мешает естественному процессу.

«Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети», — пояснила депутат свою позицию.

Ранее в Госдуме предложили для улучшения демографической ситуации в стране перейти на 30-часовую рабочую неделю. Депутаты полагают, что такие изменения повысят производительность труда за счёт прогресса, укрепления семьи и развития кадров.

