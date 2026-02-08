В России предложили ограничить бездетным доступ к порносайтам

Буцкая заявила, что подросткам из-за «буйства гормонов» необходимо заниматься сексом, а не искать суррогаты на «сайтах для взрослых». По её мнению, это мешает естественному процессу.
«Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети», — пояснила депутат свою позицию.
Ранее в Госдуме предложили для улучшения демографической ситуации в стране перейти на 30-часовую рабочую неделю. Депутаты полагают, что такие изменения повысят производительность труда за счёт прогресса, укрепления семьи и развития кадров.
