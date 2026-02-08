Россияне разбились в Таиланде: что произошло

Семейная пара из Норильска попала в тяжелое ДТП в районе Сирача провинции Чонбури в Таиланде. Об этом РИА Новости сообщила лидер одной из групп российских волонтеров в стране и администратор русскоязычного паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.
ДТП произошло во время поездки в открытый зоопарк Кхао Кхиео. 41-летний Андрей и 35-летняя Евгения разбились на мотоцикле.
Сообщается, что пару подрезал грузовик, мотоцикл улетел в кювет, они получили серьезные травмы.
«У Андрея переломы ребер и перелом таза, он в сознании, ему уже сделали операцию. А Евгения в коме, у нее черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, переломы ребер с поражением легких, так что она на ИВЛ, и еще сложный перелом ноги», — рассказала волонтер агентству.
