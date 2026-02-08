Россияне разбились в Таиланде: что произошло

«У Андрея переломы ребер и перелом таза, он в сознании, ему уже сделали операцию. А Евгения в коме, у нее черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, переломы ребер с поражением легких, так что она на ИВЛ, и еще сложный перелом ноги», — рассказала волонтер агентству.