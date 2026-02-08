В Кумертау в Башкирии пройдут праздничные мероприятия

До 16 февраля Агентство развития молодёжных инициатив проводит онлайн-конкурс «Город глазами молодых». Спортивная школа «Сапсан» организует для своих посетителей массовые катания и фестиваль по фигурному катанию. Приглашаются все желающие насладиться спортивными развлечениями.
Центр детского творчества представит концертную программу «Милый город полон звуков». Историко-краеведческий музей проведёт День открытых дверей, где жители смогут узнать об истории и развитии нашего города и посёлка Бабай.
Для маленьких жителей Центральная детская библиотека проведёт краеведческий променад-викторину «Есть такой городок — Кумертау», где ребята посоревнуются в знании фактов о Кумертау.