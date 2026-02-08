Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кумертау в Башкирии пройдут праздничные мероприятия

16 февраля 1953 года согласно Указу Верховного Совета РСФСР Кумертау обрёл статус города. В этом году ему исполняется 73 года. В связи с праздничной датой в городе запланированы различные мероприятия.

Источник: администрация Кумертау / администрация Кумертау

До 16 февраля Агентство развития молодёжных инициатив проводит онлайн-конкурс «Город глазами молодых». Спортивная школа «Сапсан» организует для своих посетителей массовые катания и фестиваль по фигурному катанию. Приглашаются все желающие насладиться спортивными развлечениями.

Центр детского творчества представит концертную программу «Милый город полон звуков». Историко-краеведческий музей проведёт День открытых дверей, где жители смогут узнать об истории и развитии нашего города и посёлка Бабай.

Для маленьких жителей Центральная детская библиотека проведёт краеведческий променад-викторину «Есть такой городок — Кумертау», где ребята посоревнуются в знании фактов о Кумертау.