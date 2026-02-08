В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков

«В декабре прошлого года правительство вдвое повысило коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды… Частично мера направлена против так называемых “резиновых” квартир. Тех, где прописан один или два человека, но, по факту, она сдается, и там проживает пять, шесть, а бывает и более десяти квартирантов. Расход воды получается огромный и плата даже с повышающим коэффициентом оказывается вдвое ниже, чем по счетчику», — сказал Кошелев.