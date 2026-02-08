Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал спортсменом года по версии IJF

21-летний Арбузов, выступающий в категории до 81 кг, одержал убедительную победу в голосовании, обойдя других сильнейших атлетов планеты. В числе номинантов были также его соотечественники — Инал Тасоев и Матвей Каниковский.
Решение федерации закономерно: в прошедшем сезоне россиянин выиграл все главные турниры. В его активе золотые медали чемпионатов мира и Европы, а также победа на этапе Большого шлема в Ташкенте.
Этот успех стал ярким подтверждением лидерства российской школы дзюдо на международной арене. Всего в финальный список претендентов на звание лучшего спортсмена года вошли семь дзюдоистов.
Есть ещё несколько отличных для России новостей из мира спорта. Например, недавно Всемирная федерация тхэквондо отменила ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, решение вступило в силу с 31 января. Аналогичным образом поступила Европейская федерация водных видов спорта. А глава МОК Кристен Ковентри сделала заявление, после которого на Западе заговорили о полном возвращении России в международный спорт.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.