Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал спортсменом года по версии IJF

Есть ещё несколько отличных для России новостей из мира спорта. Например, недавно Всемирная федерация тхэквондо отменила ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, решение вступило в силу с 31 января. Аналогичным образом поступила Европейская федерация водных видов спорта. А глава МОК Кристен Ковентри сделала заявление, после которого на Западе заговорили о полном возвращении России в международный спорт.