В ростовских школах и детских садах 9 февраля вводится свободное посещение

В Донской столице для экстренных и коммунальных служб введен режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вечером 8 февраля для экстренных и коммунальных служб введен режим повышенной готовности. Об этом в телеграм-канале сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Такое решение принято в связи с ухудшением погоды: надвигающимися морозами, дождем, мокрым снегом, гололедицей. Режим повышенной готовности продлится до 12 февраля. Во время него в городе будет проводиться противогололедная обработка улично-дорожной сети и различные меры по предотвращению ЧС.

— 9 февраля школы и детские сады работают в штатном режиме. При этом образовательный процесс будет организован в режиме свободного посещения, — говорится в сообщении.

Если ученики пропустят в этот день уроки, то это не будет считаться прогулом. К тому же, педагоги не станут преподавать школьникам новый материал и оценивать домашние задания.

