Бойцы российской армии нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
— Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ, — заявил Лебедев.
По словам местных жителей, всего прозвучало несколько взрывов. Над аэродромом поднялся густой дым, передает РИА Новости.
2 февраля ВС РФ также нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по установкам зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь утверждает, что солдаты России в ходе специальной военной операции уничтожают те цели, которые считают связанными с ВПК Украины.
23 января оборонное ведомство сообщило, что российские военные взяли под контроль Симиновку в Харьковской области. Успех был достигнут подразделением группировки войск «Север».