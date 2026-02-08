Ричмонд
Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области

Бойцы российской армии нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

— Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ, — заявил Лебедев.

По словам местных жителей, всего прозвучало несколько взрывов. Над аэродромом поднялся густой дым, передает РИА Новости.

2 февраля ВС РФ также нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по установкам зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь утверждает, что солдаты России в ходе специальной военной операции уничтожают те цели, которые считают связанными с ВПК Украины.

23 января оборонное ведомство сообщило, что российские военные взяли под контроль Симиновку в Харьковской области. Успех был достигнут подразделением группировки войск «Север».

