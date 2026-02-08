Гуменник выступит под первым стартовым номером в короткой программе на Олимпиаде

Состоялась жеребьевка коротких программ среди мужчин на Олимпийских играх в Италии. Российский фигурист Петр Гуменник будет выступать под первым стартовым номером в короткой программе. Об этом сообщает ТАСС.
Короткие программы в личном турнире у мужчин запланированы на 10 февраля, и Петр Гуменник выйдет на лед в 20:38 по московскому времени.
8 февраля Гуменник провел свою первую тренировку на олимпийском льду. Кроме Петра, на Олимпийских играх также выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Короткие программы у женщин состоятся 17 февраля.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в программе. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова тоже удивилась, что фигуристу не одобрили музыку, так как он ездил на отборочные соревнования, во время которых «никто ничего не сказал».
По данным ISU, Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы. Теперь он выступит под композицию «Waltz 1805» за авторством эстрадного скрипача Эдгара Акобяна.