Сабуров поблагодарил Россию и заявил, что состоялся здесь как артист

Комик Сабуров поблагодарил РФ за творческие возможности и развитие.

Источник: Аргументы и факты

Комик Нурлан Сабуров, которому недавно запретили въезд в Россию, опубликовал обращение в соцсети Instagram*, в котором выразил благодарность стране за годы творческой деятельности.

«Мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — заявил он.

Сабуров подчеркнул, что во многом обязан РФ возможностью раскрыться как артисту, реализовать свой творческий потенциал и собрать большую многонациональную аудиторию как внутри страны, так и за её пределами. Отдельно он поблагодарил своих зрителей и попросил журналистов не беспокоить его и его семью.

По его словам, он уже нанял юристов, которые будут взаимодействовать с профильными органами по вопросу запрета на въезд.

«Время расставит всё на свои места», — резюмировал комик.

Напомним, Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещённой на территории страны.