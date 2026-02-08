В селе на юге Молдовы осталось только три жителя: Люди бегут от высоких цен и тарифов, запретов, закрытия школ и плохих дорог

Село Артимоновка находится примерно в 33 километрах от Чимишлии. Когда-то, по словам местных, здесь проживало около 300 человек, было 35 жилых домов, библиотека и даже два магазина, где можно было найти всё необходимое. Сегодня здесь живет всего 3 человека, двое из которых пенсионеры.
Журналисты «КонтрНовостей» на «Первом в Молдове» лишь на окраине села встретили Петра. Вместе со своей супругой Евгенией они — последние жители Артимоновки. По соседству живёт ещё одинокий мужчина, но днём его почти всегда нет дома. Остальные давно уехали.
«Страшно, но куда идти, некуда нам идти. Я тут живу с детства, родители ушли, мы остались в доме. Что делать… Красивое село было, много людей было, детей, школа, детский сад, библиотека, магазин».
«Уехали все. Молодежь хотела здесь строить дома, а не разрешали, так все и уехали в города. Там и остались, многие в Чимишлии, в Кишиневе, в Бендерах, с семьями, а мы здесь… Работы нет, люди страдают, поэтому и уезжают, чтобы подзаработать чуть-чуть».
По словам Петра с Евгенией, одиночество — самое трудное, с чем приходится сталкиваться каждый день. Больше всего им жаль, что село Артимоновка вскоре может вовсе исчезнуть с карты.
«Никто не вернется, все уже. Село умрет, только дорога останется и будет называться дорога Артимоновка. А так, никто не вернется».