Рядом с Пхукетом затонул контейнеровоз, на море образовалось мазутное пятно

У берегов тайского Пхукета затонул контейнеровоз, из-за вылившегося в море бункерного топлива образовалось мазутное пятно. Об этом сообщил информационный центр администрации провинции Пхукет.
По сведениям центра, контейнеровоз Sealyd Arc под флагом Панамы затонул у острова Ко Кео Ной недалеко от южного берега острова Пхукет. На борту судна было 290 морских контейнеров, из них 14 содержат опасные вещества.
«На месте затопления контейнеровоза образовалось мазутное пятно из-за вылившегося в море бункерного топлива судна», — говорится в сообщении.
В инфоцентре отметили, что на данный момент на месте катастрофы работают корабли ВМС Таиланда и два патрульных катера, которые устанавливают предупреждающие сигналы на плавающих на поверхности контейнерах, а также насколько это возможно, занимаются ликвидацией мазутного пятна.
Как писал сайт KP.RU, Анапа и Темрюкский район приняли на себя основной удар выброса мазута, который произошел в декабре 2024 года. Когда во время шторма потерпели крушение два танкера, груженные нефтепродуктами. Части суден до сих пор находятся на дне моря.