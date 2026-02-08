Рядом с Пхукетом затонул контейнеровоз, на море образовалось мазутное пятно

Как писал сайт KP.RU, Анапа и Темрюкский район приняли на себя основной удар выброса мазута, который произошел в декабре 2024 года. Когда во время шторма потерпели крушение два танкера, груженные нефтепродуктами. Части суден до сих пор находятся на дне моря.