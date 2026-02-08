Ричмонд
Запретили въезд в Россию на 50 лет: Нурлан Сабуров сделал первое заявление и удалил все посты

Стендак-комик Нурлан Сабуров сделал первое публичное заявление после того, как СМИ сообщили о наложенном на него запрете на въезд в Россию, передает NUR.KZ. Также он удалил все посты в Instagram.

Источник: vk.com/nurlan.saburov

Нурлан Сабуров опубликовал stories на своей личной странице в Instagram. Он заявил, что не будет комментировать сложившуюся ситуацию. По его словам, есть юристы, которые займутся данной ситуацией.

«Время расставит все на свои места. Хочу сказать следующее: мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам. Отдельная просьба к журналистам, блогерам и СМИ: пожалуйста, проявите уважение к частной жизни моей семьи, жене и детям, родителями и близким», — сказано в сообщении.

При этом, из аккаунта Нурлана исчезли все публикации, сейчас на его странице нет ни одной публикации.