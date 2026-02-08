Запретили въезд в Россию на 50 лет: Нурлан Сабуров сделал первое заявление и удалил все посты

«Время расставит все на свои места. Хочу сказать следующее: мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам. Отдельная просьба к журналистам, блогерам и СМИ: пожалуйста, проявите уважение к частной жизни моей семьи, жене и детям, родителями и близким», — сказано в сообщении.