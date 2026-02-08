Белгородские власти готовы на время вывезти школьников в другие регионы

«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024—2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы — с губернаторами сейчас проговариваем», — написал Гладков в Telegram-канале.