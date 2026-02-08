Ричмонд
Белгородские власти готовы на время вывезти школьников в другие регионы

Гладков: власти Белгорода готовы вывезти уязвимые категории граждан из региона.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Власти готовы организовать временный выезд школьников, многодетных семей и других уязвимых категорий граждан в другие регионы на фоне сложной обстановки в Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщил, что проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением устранены в Белгороде, но остается проблема с отоплением. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.

«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024—2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы — с губернаторами сейчас проговариваем», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, как подчеркнул глава области, возможность на временное размещение в других субъектах РФ имеют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пенсионеры.

«Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», — отметил Гладков.