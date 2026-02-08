Нурлан Сабуров удалил все посты в Instagram*

Напомним, комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию, его задержали прямо в столичном аэропорту. Он отказался от бесплатной депортации в ОАЭ в наручниках и самостоятельно вылетел в Казахстан. В России у него осталось имущество: коттедж стоимостью 115 миллионов рублей и несколько автомобилей премиум-класса. Параллельно в СМИ появилась информация, что комик пытался незаконно вывести и легализовать через посредников средства, заработанные в РФ.