Нурлан Сабуров удалил все посты в Instagram*

Стендап-комик Нурлан Сабуров полностью очистил основную сетку своего профиля в Instagram*. Все ранее опубликованные посты стали недоступны для подписчиков.

Источник: Life.ru

В сторис он заявил, что не намерен комментировать «сложившуюся ситуацию», но выразил благодарность «стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист». При этом разделы Reels и публикации, где его отметили другие пользователи, остались доступными.

Напомним, комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию, его задержали прямо в столичном аэропорту. Он отказался от бесплатной депортации в ОАЭ в наручниках и самостоятельно вылетел в Казахстан. В России у него осталось имущество: коттедж стоимостью 115 миллионов рублей и несколько автомобилей премиум-класса. Параллельно в СМИ появилась информация, что комик пытался незаконно вывести и легализовать через посредников средства, заработанные в РФ.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.