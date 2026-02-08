Глава МОК заявил, что организация поможет ограбленным израильским бобслеистам

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заверил, что организация предоставит поддержку израильским бобслеистам, ставшим жертвами ограбления. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети X.
В субботу израильский бобслеист Адам Эдельман написал в соцсети X, что во время подготовки к Олимпийским играм в квартиру их команды проникли воры, которые похитили вещи на сумму в тысячи долларов и паспорта спортсменов.
— Комментировать конкретные вопросы охраны не буду, но все меры для этого предпринимаются. По ограблению — насколько мы знаем, это было до начала Игр. Мы поддерживаем атлетов, если нужна наша помощь, мы сделаем все, что можем, — говорится в публикации.
Соревнования по бобслею в рамках Олимпиады состоятся с 12 по 22 февраля.
Олимпиада только началась, но это не первое происшествие, которое произошло на турнире. В первый день Игр во время тренировки скоростного спуска упал норвежский горнолыжник Фредрик Меллер, после чего его эвакуировали на вертолете с трассы в итальянской коммуне Бормио. Меллера доставили в больницу. Спортсмен жаловался на боли в плече.