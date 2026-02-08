Карантин без объяснений: почему в Ташкенте закрывают детские сады

В сообществе «Потребитель.уз» родители сообщили о внезапном закрытии сразу двух детских садов на карантин. При этом ни родителям, ни общественности так и не объяснили, по какой именно причине были приняты такие меры.
Отсутствие официальной информации мгновенно запустило волну слухов в социальных сетях. Родители начали делиться тревожными версиями: кто-то пишет о вспышках ОРВИ, другие — о кори, ветрянке, краснухе, гепатите, менингите и даже туберкулёзе. В комментариях всё чаще звучит одно и то же — «много детей болеют», «в школах и садиках половина групп пустые».
На этом фоне возникает логичный вопрос: почему в такой ситуации молчит СЭС и Министерство здравоохранения Узбекистана? Родители высказывают предположение, что руководство детских садов или профильные ведомства боятся наказаний за вспышки заболеваний, поэтому предпочитают не выносить информацию в публичное поле.
Между тем всё могло бы быть куда проще и спокойнее. Достаточно открыто сказать: столько-то зафиксированных случаев по городу, столько-то учреждений временно закрыты на карантин, угрозы нет, но родителям стоит быть внимательнее — следить за самочувствием детей, соблюдать гигиену, вовремя обращаться к врачам.
Когда информации нет или она скрывается, вакуум моментально заполняется слухами — один страшнее другого. В эпоху социальных сетей замолчать проблему всё равно не получится.
Уже давно пора чиновникам выработать простое и честное правило: регулярно и прозрачно информировать население о вспышках заболеваний. Это снизит уровень паники, укрепит доверие и поможет родителям принимать взвешенные решения, а не ориентироваться на тревожные пересуды в соцсетях.