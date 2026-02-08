Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на тренировке в Милане и сдал тест на допинг

Чемпион России Петр Гуменник 8 февраля провел первую тренировку в Милане перед Олимпиадой-2026. Утром прошел допинг-контроль. Из-за авторских прав музыку из «Парфюмера» заменили на «Waltz 1805» Эдгара Акопяна, предоставившего права. В тренировке произвольной программы фигурист исполнил четыре четверных прыжка, упав на четверном лутце. Его сопровождают тренеры Дайнеко и Арутюнян, получивший срочную аккредитацию. Короткая программа — 10 февраля.
Петр Гуменник завершает подготовку к олимпийским выступлениям в Милане.
Милан, 9 февраля 2026 года. Российский фигурист Петр Гуменник, чемпион России в мужском одиночном катании, провел в воскресенье, 8 февраля, первую тренировку на льду олимпийского катка в Милане в преддверии соревнований 25‑х зимних Олимпийских игр. Видеозапись занятия была опубликована в Telegram‑канале Okko. На тренировке спортсмена сопровождали тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому накануне была срочно оформлена олимпийская аккредитация.
Утром того же дня Гуменник прошел процедуру допинг‑контроля в Олимпийской деревне. Согласно информации, полученной РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией, тестирование состоялось в семь часов утра.
Накануне, 7 февраля, возникла сложность с музыкальным сопровождением короткой программы фигуриста. Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил использование фрагмента из саундтрека к фильму «Парфюмер» из‑за нерешенных вопросов авторских прав. В пресс‑службе ISU пояснили, что ответственность за легальное оформление прав на музыку лежит на самих спортсменах. Позднее мать Петра Гуменника, Елена, сообщила в социальных сетях, что ситуация разрешилась положительно. Согласно данным на официальном сайте ISU, в короткой программе фигурист выступит под композицию «Waltz 1805» армянского и российского композитора Эдгара Акопяна. Сам Акопян подтвердил РИА Новости, что с удовольствием предоставил права на использование своего произведения. Композитор отметил давнюю связь своего творчества с фигурным катанием и выразил поддержку российским спортсменам, включая Петра Гуменника и Аделию Петросян.
В ходе воскресной тренировки Гуменник чисто исполнил прогон короткой программы. На последующем тренировочном прокате произвольной программы фигурист продемонстрировал высокую техническую сложность, выполнив четыре четверных прыжка: флип, риттбергер, а также сальхов в каскаде с тройным тулупом и сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. Кроме того, в программу вошли тройной аксель и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Единственной ошибкой стало падение при исполнении четверного лутца.
Ожидается, что в Милан 10 февраля прибудет президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. По информации источника РИА Новости, его пребывание продлится около пяти дней. Статус главы федерации в условиях действующих санкционных ограничений в отношении российских спортивных функционеров пока остается не до конца определенным.
Соревнования в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут 10 февраля (короткая программа) и 13 февраля (произвольная программа). Россию в женских соревнованиях представит Аделия Петросян, чье выступление запланировано на 17 февраля.