Гуменник исполнил четыре четверных прыжка на тренировке в Милане и сдал тест на допинг

Накануне, 7 февраля, возникла сложность с музыкальным сопровождением короткой программы фигуриста. Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил использование фрагмента из саундтрека к фильму «Парфюмер» из‑за нерешенных вопросов авторских прав. В пресс‑службе ISU пояснили, что ответственность за легальное оформление прав на музыку лежит на самих спортсменах. Позднее мать Петра Гуменника, Елена, сообщила в социальных сетях, что ситуация разрешилась положительно. Согласно данным на официальном сайте ISU, в короткой программе фигурист выступит под композицию «Waltz 1805» армянского и российского композитора Эдгара Акопяна. Сам Акопян подтвердил РИА Новости, что с удовольствием предоставил права на использование своего произведения. Композитор отметил давнюю связь своего творчества с фигурным катанием и выразил поддержку российским спортсменам, включая Петра Гуменника и Аделию Петросян.