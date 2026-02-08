Ученые сообщили о необычном поведении активной области 4366 на Солнце

Активная область 4366 на Солнце, которая обновила рекорд ХХI века по числу сильных вспышек, ведет себя необычно, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Область, пройдя через минимум, похоже, снова стала расти, что бывает довольно редко. И, конечно, впечатляет попытка головного пятна сменить цвет с синего на красный, чего, собственно говоря, не бывает никогда», — сказано в публикации.
По словам ученых, значительная часть эффекта смены цвета может быть связана с тем, что пятно расположено близко к краю Солнца. Из-за этого видимое направление магнитного поля способно измениться.
Как сообщалось ранее, в области 4366 зафиксировали 66 сильных вспышек. Тем самым она обновила рекорд XXI века по активности. До этого момента рекордной по количеству вспышек была область 3664.