Советская актриса Яна Брейхова скончалась в 86 лет

На 87-м году жизни скончалась известная советская и чешская актриса Яна Брейхова. Об этом в воскресенье, 8 февраля, рассказала ее дочь.

Артистка ушла из жизни в Праге, причина ее смерти не уточняется. Российским зрителям она запомнилась, прежде всего, по роли в фильме «Майские звезды», где сыграла в паре с актером Вячеславом Тихоновым.

— Их называли самой красивой кинематографической парой в социалистическом кино, — пишет журнал Voice.

Кроме того, она участвовала в съемках фильмов «Барон Мюнхгаузен», «Ночь невесты» и «Красавица и чудовище». В общей сложности на ее счету более ста фильмов. Брейхову высоко ценили за ее внешность, и даже называли «чешской Брижит Бардо».