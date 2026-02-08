Волгоградские школы перейдут на дистанционное обучение из-за гололеда

ВОЛГОГРАД, 8 фев — РИА Новости. Школьников Волгограда отправили на дистанционное обучение в понедельник, 9 февраля, из-за гололеда, сообщили в мэрии города.
Сейчас в Волгограде наблюдается гололед, температура воздуха около нуля градусов, идёт дождь. В понедельник ожидается, по данным волгоградского гидрометцентра, снижение температуры воздуха до −7 градусов, снег, гололедица.
«В Волгограде принято решение организовать в понедельник, 9 февраля, для учащихся муниципальных образовательных учреждений занятия с применением дистанционных технологий. Данная мера направлена на обеспечение безопасности детей с учетом неблагоприятных погодных условий: согласно прогнозу, в течение ночи и в ранние утренние часы в Волгограде продолжатся осадки в виде дождя со снегом при отрицательной температуре», — сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мера коснется всех школьников с 1-го по 11-й классы. По данным мэрии, школы примут учеников, которые не смогут остаться дома.